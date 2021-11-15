Самолеты "Руслайна" будут летать из Брянска в Махачкалу

В наступающем 2022 году Международный аэропорт Брянск увеличит число направлений по программе субсидируемых авиаперелетов, - сообщил гендиректор аэропорта Игорь Сороковой.

"С нового года откроются два новых субсидированных рейса, пока мы летаем по 11 направлениям, еще добавляем два в следующем году - Махачкала и Архангельск", - цитирует гендиректора аэропорта "Это Кавказ".

Рейсы будет выполнять компания "Руслайн", сейчас проходит согласование слотов с аэропортами.

Ожидается, что билеты поступят в продажу с 1 декабря, однако сроки открытия новых маршрутов пока не уточняются.

