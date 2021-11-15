Сопредседатели МГ ОБСЕ заявили об озабоченности инцидентами на армяно-азербайджанской границе

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Брис Рокфейль (Франция), Эндрю Шефер (США) и Игорь Ховаев (РФ) - выразили озабоченность в связи с недавними инцидентами вдоль государственной границы Азербайджана и Армении, об этом говорится в их совместном заявлении сопредседателей.

"Сопредседатели призывают стороны немедленно предпринять конкретные шаги по деэскалации ситуации", - сказано в нем.

Кроме того, сопредседатели призвали стороны не совершать провокационных действий и полностью соблюдать обязательства по трехстороннему заявлению от 9 ноября прошлого года и другим договоренностям о прекращении огня.

В заявлении также указано, что недавняя эскалация напряженности говорит о необходимости согласованного, всеобъемлющего и устойчивого послевоенного урегулирования.

Напомним, 13 и 14 ноября ВС Армении совершили несколько провокаций против армии Азербайджана. Кроме того, 13 ноября гражданин Армении бросил гранату в военнослужащих одной из воинских частей ВС Азербайджана и миротворческого контингента РФ, поставив под угрозу их жизни.