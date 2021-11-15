Доверчивая жительница Кабардино-Балкарии лишилась денег из-за "выигрыша"

Полицейские задержали жителя российского Севера, обвиняемого в краже по интернету. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

В этом году 12 августа в ОМВД РФ по Майскому району обратилась 38-летняя женщина, которая рассказала, что день назад во время переписки в Instagram ей пришло сообщение выигранной денежной премии.

"Во время дальнейшей переписки незнакомец выяснил персональные данные банковской карты майчанки, после чего с ее счета были списаны имевшиеся там денежные средства в сумме 14,5 тыс рублей", - пояснили в полиции.

Во время оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый - им оказался 20-летний житель Архангельской области. В субботу 13 ноября он был задержан в городе Северодвинске и доставлен в КБР.

Открыто уголовное дело по п. "г" ч.2 ст.158 УК РФ (Кража).