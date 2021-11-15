В Дагестане изъяли более трех тысяч литров незаконного пива

На контрольно-пропускном пункте "Артезианский" в Тарумовском районе Дагестана был обнаружен грузовик с 3,2 тыс л пива, сообщает пресс-служба межрегионального управления Росалкогольрегулирования.

Отмечается, что информация об этой алкогольной продукции отсутствовала в Единой государственной автоматизированной информационной системе. Товар был изъят и передан на досудебное хранение в "Росспиртпром".

Стоит добавить, что ЕГАИС предназначен для контроля над объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.