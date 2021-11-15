Путин - Макрону: Москва продолжит шаги по урегулированию напряженности между Ереваном и Баку

Президент России Владимир Путин провел "продолжительный" телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

В нем говорится, что главы государств рассмотрели многие актуальные вопросы российско-французской и международной повестки, в том числе - борьбу с пандемией.

Путин и Макрон также обсудили ситуацию с послевоенным урегулированием отношений Азербайджана и Армении.

"Россия, как отметил Владимир Путин, будет и далее предпринимать шаги, способствующие стабилизации обстановки и последовательной реализации достигнутых при российском посредничестве трехсторонних договоренностей", - пояснили в Кремле.

Лидеры рассмотрели положение на границе Бел со странами Евросоюза, урегулирование внутриукраинского конфликта, ситуацию в Ливии и Мали.

Президенты условились и в дальнейшем "поддерживать плотный личный контакт".