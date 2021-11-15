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Источник: сигнал о "бомбе" в Большом театре оказался ложным

Источник: сигнал о &quot;бомбе&quot; в Большом театре оказался ложным

Неизвестный злоумышленник сообщил о якобы заложенном в Большом театре в центре Москвы взрывном устройстве, проверка показала, что сигнал был ложным. Об этом рассказал источник в экстренных службах.

После получения информации о "минировании" на место ЧП прибыли специалисты экстренных служб, полицейские и кинологи.

"В ходе проверки здания Большого театра и прилегающей территории взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ не обнаружено", - приводит слова источника ТАСС.

Ранее сегодня днем неизвестный сообщил о "бомбе", якобы установленной в Останкинской телебашне. Это сообщение также оказалось ложным.

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