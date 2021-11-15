Жители России полюбили ставропольские яблоки

Около 40% яблок на прилавках российских магазинов доставлены из Ставрополья, - сообщил глава краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

"Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев порекомендовал федеральной сети "Магнит", которая стала спонсором национального конкурса региональных брендов "Вкусы России", обязательно иметь на полках ставропольские яблоки, которые знают и любят во всех регионах нашей страны", - написал он в своем аккаунте в Instagram, передает ТАСС.

Несмотря на то, что садоводство - еще достаточно молодое для края направление, оно активно развивается, и… поддержка, которую ставропольские "молодильные яблоки" получили на конкурсе "Вкусы России", - стимул продолжать эту работу", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

За последние десять лет производство плодов и ягод на Ставрополье увеличилось в 2,6 раза - до 60 тыс т, а площадь садов достигла 11 тыс га и постоянно растет.