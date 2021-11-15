Жителей СКФО и Юга России научат жить по соседству с леопардами

Субъектам Северного Кавказа и Юга России следует принять региональные планы действий по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда, которые будут включать в себя увеличение численности кормовых, усиление охраны и просветительскую деятельность среди населения, - сообщили в Росзаповедцентре.

"Планируя дальнейшую деятельность по реинтродукции переднеазиатского леопарда, необходимо привлекать к реализации программы субъекты РФ, принимать во внимание перспективные планы социально-экономического развития регионов, а также подготавливать и выполнять специальные региональные планы действий по реализации программы восстановления популяции", - заявили в Росзаповедцентре, передает ТАСС.

Также эти планы должны включать в себя биотехнические мероприятия для увеличения численности кормовых объектов леопарда, усиление охраны в местах их выпуска, при необходимости - развитие системы особо охраняемых природных территорий в местах обитания переднеазиатского леопарда, а также просветительскую работу с населением в местах выпуска леопарда и разработку системы компенсации возможного ущерба от животных и их постоянного мониторинга.

Сейчас переднеазиатского леопарда разводят и готовят к выпуску в природу в Центре реинтродукции на территории Сочинского национального парка, однако в последующем эти работы планируются на территории Северо-Кавказского федерального округа.