Росавиация на треть нарастит субсидии для авиарейсов из "Платова"

Донские авиаторы в будущем 2022 году получат на треть больше субсидий для выполнения авиарейсов по 26 направлениям - Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) утвердило план субсидирования на выполнение полетов из ростовского аэропорта "Платов", - сообщает пресс-служба донской воздушной гавани.

Число субсидируемых направлений по сравнению с текущим 2021 годом вырастет на 36,8%, а дополнительное финансирование получат как популярные авиарейсы в Сочи, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Самару, Уфу, так и новые направления – в Анапу, Белгород, Новый Уренгой, Оренбург, Ставрополь, Тобольск и Чебоксары, - передает "Интерфакс".

Большую часть субсидируемых рейсов из Платова продолжит выполнять базовый перевозчик аэропорта - авиакомпания "Азимут".

Напомним, аэропорт "Платов" активно участвует в работе по развитию межрегиональной сети маршрутов, минующих московский авиаузел, а авиакомпаниям, соответствующим ряду критериев, предоставляются скидки на обслуживание.