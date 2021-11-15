Студенты подменят в Северной Осетии заболевших педагогов

Студенты педагогических вузов Северной Осетии смогут замещать школьных учителей старше 60 лет, находящихся на больничном – соответствующий проект приказа подготовило по поручению главы региона Сергея Меняйло подготовило министерство образования и науки республики, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Студенты старших курсов педагогических направлений подготовки вузов республики, имеющие высокий балл успеваемости, на время больничного учителя будут вести занятия в школах в рамках педагогической практики. Это позволит не прерывать образовательный процесс в школе", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В дальнейшем студенты смогут замещать учителей на больничном всех возрастов - директору останется заполнить онлайн-форму, и в течение дня кандидатура студента, направляемого на практику, будет подобрана.

Напомним, для людей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от COVID-19, в республике введен режим самоизоляции, им выделено четыре недели для прохождения вакцинации. Также на самоизоляции находятся сотрудники в возрасте старше 60 лет, имеющие хронические заболевания.