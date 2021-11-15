Российские туристы полюбили нацпарк "Приэльбрусье"

Российские туристы оценили красоты кабардино-балкарского национального парка "Приэльбрусье" – только с начала года его посетили более 180 тыс человек, что уже на 20% превышает показатели 2020 года на 20%, - сообщили в Росзаповедцентре.

"Посещаемость национального парка "Приэльбрусье": в 2019 году составляла 156 942 человека, в 2020 году - 142 284 человека. На ноябрь 2021 года здесь побывали уже 180 824 человека", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Руководство нацпарка постоянно проводит на его территории экологические акции по уборке туристических маршрутов, троп и горы Эльбрус, в которых принимают активное участие волонтерские организации и местное население.

Национальный парк был образован 22 сентября 1986 года для сохранения экологии региона Приэльбрусья, его природных комплексов и объектов, имеющих особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, - напомнили в Росзаповедцентре.