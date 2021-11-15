Капитан сборной Армении по футболу опроверг слухи, что играет в футбол ради денег

Полузащитник "Ромы" и сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян опроверг слухи о том, что в свое время перешел из дортмундской "Боруссии" в "Манчестер Юнайтед" только ради денег.

"Много чуши было сказано за это время. Мы с клубом вместе приняли это решение. Когда я услышал об интересе "МЮ", я захотел туда перейти. Я мечтал однажды сыграть в Англии. Говорят, что я сделал это только ради денег. Чушь!" - цитирует хавбека Sport1.de.

По его словам, он играет в футбол не ради денег, иначе выступал бы в России или еще где-то.

Мхитарян подчеркнул, что был счастлив в "Боруссии", однако порой приходится принимать трудные решения и прислушиваться к своему сердцу.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее трансферное окно капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян может покинуть "Рому". По данным источника, хавбек раздумывает над вариантами продолжения карьеры и может уйти из римской команды уже в январе, если поступит хорошее предложение,