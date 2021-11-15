Рост числа заболевших подстегнул темпы вакцинации на Кубани

В Краснодарском крае с начала месяца в несколько раз выросло количество желающих сделать прививку от коронавируса, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Сейчас в крае ежедневно прививаются от 10 до 18 тыс жителей - это в три раза больше, чем было в октябре. Для достижения коллективного иммунитета нужна еще большая активность населения", - отметил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов, подчеркнув, что это особенно важно сейчас, когда каждый день фиксируют новые антирекорды по заболеваемости и система здравоохранения края с трудом справляется с нагрузками, передает "Интерфакс".

Также такая тенденция связана с ужесточением ограничений и вводом обязательной вакцинации для людей старше 60 лет, которые тоже стали активно прививаться.