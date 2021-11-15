ЕС оставит "Белавиа" без лизинговых самолетов - СМИ

Санкции против Беларуси, согласованные странами ЕС, будут включать в себя разрыв лизинговых контрактов с компанией "Белавиа", - заявил сегодня министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Коувени, пишет агентство Reuters.

"Контракты, в соответствии с которыми самолеты предоставлены в лизинг "Белавиа", по сути будут разорваны. Самолеты будет необходимо вернуть, а в противном случае, полагаю, предстоит судебное разбирательство", - заявил он, передает ТАСС.

Напомним, в лизинге находится больше половины авиапарка "Белавиа". Только через ирландские компании белорусский авиаперевозчик взял в лизинг 17 самолетов, - отметил Коувени.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", если Запад запретит выдавать белорусской авиакомпании "Белавиа" в лизинг самолеты, она может перейти на российские воздушные суда, - сообщил глава департамента по авиации Минтранса Беларуси Артем Сикорский.