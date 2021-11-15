"Нафтогаз" сообщил об участии в сертификации оператора "Северного потока-2"

Компания "Нафтогаз Украины" присоединится к процессу сертификации оператора российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава украинской компании Юрий Витренко.

По его словам, соответствующее решение вынесло Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur, BNetzA).

Глава "Нафтогаза" предупредил, что компания изложит аргументы в пользу того, "почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без полного его соответствия европейскому энергетическому законодательству", пишет ТАСС.