Валерий Карпин думает об отставке до стыковых матчей

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин может уйти в отставку до стыковых матчей.

Об этом, как сообщает Sports.ru, заявил сам специалист Youtube-каналу "Коммент! Шоу".

По его словам, он пока думает над этой возможностью, и намерен определиться в течение недели.

"Мне надо отдохнуть, проанализировать все", - поделился наставник.

Напомним, накануне под руководством Карпина сборная уступила Хорватии (0:1) и не смогла завоевать прямую путевку на чемпионат мира. Шанс поехать на мундиаль у россиян еще остается - для этого им надо выиграть в двух стыковых матчах.