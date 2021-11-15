Дагестанские Огни обеспечат нормальным водоотведением

Власти Дагестана выделят более 360 млн рублей до 2024 года на капремонт системы водоотведения в городе Дагестанские Огни, - сообщает пресс-служба городской администрации.

"Объекты водоснабжения и водоотведения в регионе не проходили капитального ремонта с момента постройки, а финансирование проекта пройдет по госпрограмме развития Северо-Кавказского федерального округа", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, Дагестанские Огни - моногород, расположенный в 8 км от Дербента и являющийся его городом-спутником, в нем проживают более 30 тыс человек.