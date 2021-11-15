Мужчина выкрал деньги из сундука родственницы-пенсионерки в Дагестане

Подозреваемого в ограблении дома пожилой женщины задержали в Дагестане. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

Накануне в ОМВД по Кайтагскому району с заявлением пришла 64-летняя местная жительница, рассказавшая, что неизвестный разбил окно в ее доме, забрался внутрь и похитил 70 тыс рублей.

Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого, которым оказался 44-летний родственник потерпевшей, и доставили его в отдел.

"По его словам, он знал, что пожилая женщина хранит деньги в сундуке. Воспользовавшись тем, что ящик оказался не заперт, злоумышленник присвоил деньги и намеревался потратить на свое усмотрение", - пояснили в полиции, добавив, что сделать это преступник не успел, так как был задержан.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (Кража).