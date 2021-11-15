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Владикавказская "Алания" проиграла "Енисею" в Грозном

Владикавказская &quot;Алания&quot; проиграла &quot;Енисею&quot; в Грозном

Владикавказский футбольный клуб "Алания" потерпел поражение от красноярского "Енисея" в Грозном в матче 22 тура чемпионата России в Футбольной национальной лиге со счетом 2:1.

Дружина из Северной Осетии поднялась на четвертое место в турнирном реестре и в случае успеха могла ворваться в тройку лучших, однако уже в конце первого тайма гости открыли счет – мяч с пенальти забил Александр Ломакин. После перерыва Ислам Машуков точно пробил в дальний угол - 1:1, и, несмотря на яростные атаки, владикавказцы получили второй гол - в ворота хозяев на 66-й минуте вновь был назначен пенальти, который снова забил Александр Ломакин, - передает "АиФ-Ставрополье".

Уже 17 ноября "Алания" в Краснодаре сыграет против "Кубани".

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