Азербайджан уволил армянского министра обороны

Минувшие выходные в Азербайджане и Армении оказались богатыми на события. Утро субботы началось с сообщения о нападении армянского террориста на российско-азербайджанский блокпост под Шушой. Некий Норайр Мирзоян 1975 года рождения (судя по фотографиям в соцсетях, ранее состоявший в сепаратистских военных формированиях) бросил гранату РГД-5 в дежуривших у блокпоста военных двух стран.

В результате инцидента несколько военнослужащих получили легкие ранения, а сам террорист был практически сразу обезврежен российскими миротворцами. О дальнейшей судьбе Мирзояна ничего не сообщается: его увезли в неизвестном направлении, а распространенная армянскими СМИ информация о его освобождении или передаче армянской стороне не была подтверждена и носила скорее характер внутриармянской пропаганды. Это, однако, не помешало армянским радикалам из Национального демократического полюса (НДП) выступить с призывами "закидать гранатами российские посольства", если террориста не освободят в ближайшее время. Напомним, что эти же прозападные экстремисты – сторонники террористов из "Сасна Црер" и последователи идей нациста Гарегина Нжде - на днях провели санкционированные (!) митинги в центре Еревана, с молчаливого согласия армянских властей продекларировав перед российским посольством строки Лермонтова "Прощай, немытая Россия".

В Азербайджане теракт под Шушой вызвал бурную реакцию общественности. Упреки посыпались как в адрес собственных военных ("почему не уложили террориста на месте?"), так и российского миротворческого контингента ("куда смотрят миротворцы, почему плохо досматриваются армянские автомобили?"). В Армении, напротив, наблюдался определенный национальный подъем – Норайра Мирзояна, бросившего гранату, восхваляли абсолютно все - от проправительственных медиа-ресурсов (видимо, старавшихся поймать "хайп" на теме) до самых радикальных националистических страниц в соцсетях.

Между тем, теракт в Карабахе 13 ноября обострил и без того непростую ситуацию, которая сложилась после серии обстрелов азербайджанских войск в Карабахе и на разных направлениях границы. Масла в огонь подлил и незаконный визит в Ханкенди теперь уже бывшего министра обороны Армении Аршака Карапетяна. Напомним, что после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, премьер-министр Армении Никол Пашинян ни разу не побывал в зоне ответственности миротворцев РФ в Карабахе. Лишь один раз в начале 2021 года подобную поездку рискнул совершить тогдашний глава МИД Армении Ара Айвазян, что вызвало жесткую реакцию азербайджанского президента Ильхама Алиева. Позднее, Айвазян подал в отставку, а визиты высокопоставленных армянских чиновников в Карабах с января этого года не повторялись (как минимум, на уровне министров обороны или иностранных дел).

В этом смысле ноябрьский визит Аршака Карапетяна в Карабах стал для Азербайджана крайней неожиданностью. То, что какая-то реакция от Баку последует, ожидали многие. Но степень ее жесткости оказалась довольно неожиданной. Так, в течение короткого времени были введены в эксплуатацию два таможенных поста на межгосударственной трассе Горис-Капан, точнее, на тех ее частях, которые проходят по территории Азербайджана. В итоге армянское население и грузоперевозчики столкнулись с серьезными логистическими трудностями, решить которые власти Еревана не в состоянии, несмотря на их оптимистичные заявления.

Вот как описывает ситуацию глава общины Чакатен Ара Арутюнян: "Я доехал до Капана, за мной в течение часа приехали односельчане. На этом участке уже видели 100-120 военных, часть из которых была в масках, уже установили ограждения, так что грузовые и военные машины больше не могут проехать по этому участку. То есть повторилась та же история, что и в Воротане, еще хуже; и дорога уже закрыта для нас. Там шесть сел, военные части. Никто из [представителей] власти, даже из областной администрации, не позвонил и не приехал. Как я могу гарантировать безопасность сельчан? Семьи обращаются, просят заранее предупредить если закроется дорога. Я не знаю, что им ответить. Как будто совпало – завершились выборы и сразу закрылась дорога, как это вообще?"

Одновременно увеличилась военная активность Азербайджана в приграничье. С минувшего воскресенья поступали новости о нескольких постах, которые армянская армия без боя сдавала азербайджанским солдатам. Фото- и видеоматериалы из Лачинского и Кельбаджарского направлений наглядно демонстрировали собирающих вещи и спешно уходящих с позиций солдат ВС Армении, да и зафиксированные на камеру диалоги между военными двух стран не оставляли сомнений в происходящем.

15 ноября по представлению премьер-министра Никола Пашиняна министр обороны Аршак Карапетян был уволен. В качестве причины приводится его бездействие в напряженной ситуации на границе. Однако некоторые армянские аналитики уверены, что Карапетян стал вынужденной жертвой за провал войск на границе, а заодно поплатился за свой визит в Карабах. Не исключено, что увольнение Карапетяна стало минимальной ценой, которую Еревану пришлось заплатить за то, чтобы несколько успокоить раздосадованные недавними провокациями азербайджанские власти.

Нельзя исключать и другого, более масштабного сценария, который параллельно со своим тактическим "наказанием" Армении осуществляет Азербайджан. Он медленно, но верно форсирует старт процесса демаркации и делимитации, а также реализацию пункта трехстороннего соглашения по созданию Зангезурского коридора - экстерриториального сообщения (под контролем погранвойск ФСБ РФ) со своим Нахчыванским эксклавом по территории Армении. Судя по всему, происходят эти процессы в согласовании с Россией, которая неоднократно призывала как к разблокировке коммуникаций, так и определению границы между Арменией и Азербайджаном.