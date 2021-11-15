Нетрезвая пассажирка "посадила" самолет в Актау

Самолет, летевший из Нур-Султана в Шарм-Эль-Шейх (Египет), был вынужден сесть в аэропорту Актау, рассказали в пресс-службе департамента полиции на транспорте МВД Казахстана.

"Авиарейс сообщением "Нур-Султан-Шарм-Эль-Шейх" пришлось посадить в аэропорту Актау из-за 59-летней жительницы столицы, которая злоупотребив алкогольными напитками, нарушала правила поведения на воздушном судне", - приводит слова первого замначальника полиции на транспорте Калижана Кобландина Sputnik Казахстан.

Он уточнил, что женщина проявляла агрессию, игнорировала замечания бортпроводников.

В Актау ее по акту командира экипажа передали правоохранителям, которые оформили на нее административные протоколы по ч.1 ст. 440 "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения" и по ч.1 ст.566 КоАП "Нарушение правил поведения на воздушном судне".