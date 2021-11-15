Правительство одобрило российско-таджикское соглашение об объединенной системе ПВО

Кабмин РФ одобрил соглашение между Москвой и Душанбе о создании объединенной системы ПВО, издав соответствующее постановление. Оно размещено на официальном портале правовой информации.

"Одобрить и представить президенту РФ для внесения на ратификацию в Государственную думу <…> соглашение между РФ и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны РФ и Республики Таджикистан, подписанное в г. Душанбе 27 апреля 2021 года", - сказано в документе.

Напомним, планы по созданию этой системы главы Минобороны РФ Сергей Шойгу озвучил в апреле на переговорах с таджикским коллегой. Как пояснил тогда российский министр, это необходимо, чтобы повысить надежность охраны госграницы в воздушном пространстве.