Кубанский механик обокрал свою же авиакомпанию

Работника кубанской частной авиакомпании уличили в крупной краже запчастей для самолетов, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Как пояснил владелец компании из Калининского района, из трех ее складских помещений на посадочной площадке пропали дорогостоящие запасные части для самолета АН-2 на сумму более 3,8 млн. рублей. Правоохранители осмотрели место происшествия и выяснили, что на дверях складских помещений повреждены навесные замки, после чего они установили личность и местонахождение подозреваемого. 23-летнего охранника-механика посадочной площадки – его задержали по месту жительства, - передает "АиФ-Юг".

Выяснилось, что работник частной авиакомпании ночью сорвал навесные замки и пломбы на дверях трех складов и похитил крыло, четыре двигателя, кольцо капота и другие запчасти для самолета АН-2, которые вывез в пункты приема металла на грузовых автомобилях и сдал в металлолом.

Правоохранители продолжают расследование, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, по факту кражи возбуждено уголовное дело.