Грузия, Украина и Молдова призвали обновить "Восточное партнерство"

Министры иностранных дел стран "Ассоциированного трио" (Грузия, Украина и Молдова) Давид Залкалиани, Дмитрий Кулеба и Нику Попеску заявили о необходимости трансформировать инициативу Европейского союза "Восточное партнерство" в действенный инструмент европейской интеграции. Об этом рассказали сегодня в пресс-службе украинского МИД.

"Украина, Грузия и Молдавия выступают за трансформацию "Восточного партнерства" в действенный инструмент европейской интеграции", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что на декабрьском саммите Грузия, Украина и Молдова представят стратегическое видение дальнейшего взаимодействия с ЕС на основе принципа дифференциации. "Кто делает и стремится к большему, должен получать больше", - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Он также указал на то, что ускорение евроинтеграции "укрепит безопасность стран "Ассоциированного трио" и Евросоюза в целом"

На встрече стороны поговорили об общих проектах "Ассоциированного трио" в рамках экономического и инвестиционного плана для "Восточного партнерства", а также о совместном противодействии угрозам безопасности и минимизации негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19 на экономики этих стран.

Напомним, 15 ноября в Брюсселе проходит заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел и встреча глав МИД Евросоюза с их коллегами из стран "Восточного партнерства".