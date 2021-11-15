В ДТП под Георгиевском погибли четыре человека - источник
Сегодня вечером на Ставрополье грузовой автомобиль протаранил три легковушки, есть жертвы и пострадавшие, - сообщил информированный источник.
"ДТП произошло в Георгиевском городском округе на федеральной автодороге "Кочубей - Минеральные Воды". По предварительной информации, в столкновении четыре человека погибли, еще трое госпитализированы", - рассказал он, передает "Интерфакс".
Официального подтверждения информации в агентство пока не поступало.