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В ДТП под Георгиевском погибли четыре человека - источник

В ДТП под Георгиевском погибли четыре человека - источник

Сегодня вечером на Ставрополье грузовой автомобиль протаранил три легковушки, есть жертвы и пострадавшие, - сообщил информированный источник.

"ДТП произошло в Георгиевском городском округе на федеральной автодороге "Кочубей - Минеральные Воды". По предварительной информации, в столкновении четыре человека погибли, еще трое госпитализированы", - рассказал он, передает "Интерфакс".

Официального подтверждения информации в агентство пока не поступало.

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