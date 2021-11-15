В США арестован бывший советник Трампа

В понедельник, 15 ноября, в США арестовали Стивена Бэннона, бывшего советника экс-президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщили в Федеральном бюро расследований (ФБР).

В ФБР отметили, что Бэннон сдался вашингтонскому полевому офису. "Его арестовали и оформили по двум пунктам неуважения к конгрессу", - говорится в пресс-релизе бюро.

Согласно предварительным данным, первые слушания по делу Бэннона состоятся во второй половине дня 15 ноября, передает Associated Press.

Бывший советник Трампа отказывался сотрудничать со следствием, сославшись на слова Трампа о привилегиях бывшего президента. Из-за отказа откликнуться на повестку в минувшую пятницу ему были предъявлены обвинения за неявку на слушания в специальный комитет нижней палаты Конгресса, который расследует обстоятельства штурма Капитолия 6 января, и за отказ предоставить требовавшиеся от него документы.