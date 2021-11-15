В Минимуществе Дагестана провели проверку документов

Представители силовых структур провели следственные мероприятия в министерстве по земельным и имущественным отношениям Дагестана, в ходе которых была проведена проверка документов.

"Сегодня сотрудники правоохранительных органов провели проверку в министерстве по земельным и имущественным отношениям Дагестана. Предметом проверки послужили результаты кадастровой оценки за 2019−2020 годы. Была проведена проверка документов", - сообщил представитель пресс-службы регионального Минимущества, передает ТАСС.

Министерство работает в штатном режиме, все сотрудники выполняют свои должностные обязанности, задержаний не производилось, - добавили в министерстве.

