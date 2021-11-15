Еще десять оппозиционных депутатов начали голодовку за Саакашвили

Десять депутатов городских советов Рустави и Зугдиди от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" сегодня объявили голодовку: они требуют перевести бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую больницу. Об этом сообщают СМИ.

Как передает Sputnik Грузия, к голодовке присоединились шестеро депутатов сакребуло Рустави и четверо - сакребуло Зугдиди.

Кроме того, накануне аналогичное решение приняли девять оппозиционных депутатов парламента Грузии, десятая - лидер партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария - голодает уже 13-й день.