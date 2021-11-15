Правительство к концу декабря утвердит транспортную стратегию России

Правительство России до 20 декабря доработает и утвердит транспортную стратегию страны до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Соответствующее поручение кабмину дал президент РФ Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета РФ, передает ТАСС.

Глава государства также поставил задачу обеспечить с учетом показателей и приоритетов, определенных в транспортной стратегии, продление до 2030 года (с перспективой до 2035 года) сроков реализации проекта "Транспортная часть комплексного плана модернизации и развития транспортной инфраструктуры до 2024 года" и национального проекта "Безопасные качественные дороги" и определить источники финансирования проектов, которые будут включены в данный список. Срок исполнения данного поручения - 30 марта 2022 года.

Путин также поручил до 30 марта 2022 года определить крупнейшие и наиболее значимые проекты в сфере транспортной инфраструктуры.