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Мужчина погиб, подорвавшись на мине, в Агдамском районе

Мужчина погиб, подорвавшись на мине, в Агдамском районе

Мужчина подорвался на мине в Агдамском районе, такое сообщение распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В нем говорится, что в районную прокуратуру поступили данные о том, что мужчина 1980 года рождения, во время сельскохозяйственной деятельности, подорвался на противопехотной мине в освобожденном селе Тагибейли сегодня примерно в 17:00 (16:00 мск).

Прокуратура Агдамского района открыла уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР. Идет расследование.

В МВД Азербайджана уточнили, что мужчина погиб во время выпаса скота.

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