В промзоне нижегородского Дзержинска пылают емкости с водородом

Сегодня в 15:50 в промзоне предприятия "Оргхимпром" на Восточном шоссе нижегородского Дзержинска вспыхнул продуктопровод, - сообщили в экстренных службах региона.

"На открытой площадке предприятия произошла разгерметизация фланца на продуктопроводе с последующим факельным горением", - цитирует собеседника РИА Новости.

К горящему продуктопроводу подключены емкости с водородом общим объемом свыше 20 кубометров, специалисты проводят охлаждение емкостей в целях предупреждения возможного взрыва.

"Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №1 БИС. В результате пожара погибших и пострадавших нет", – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.