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Иордания призвала проверить пол футболиста сборной Ирана после поражения команды

Иордания призвала проверить пол футболиста сборной Ирана после поражения команды

Футбольная ассоциация Иордании (JFA) потребовала от Азиатской футбольной конфедерации (AFC) провести расследование в отношении одного из игроков женской сборной Ирана.

Письмо в адрес AFC опубликовано на странице президента JFA Али бин аль-Хусейна в социальной сети Twitter, передает РБК.

Напомним, 25 сентября в рамках отбора Кубка Азии состоялась встреча женских сборных Иордании и Ирана. Основное время закончилось вничью 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались иранки. После этого у Иордании возникли сомнения, что один из игроков является женщиной.  Имя футболистки, подозреваемой в нарушении, пока не раскрывается. Согласно данным СМИ, речь идет о вратаре.

"Мы просим AFC инициировать прозрачное и четкое расследование, которое проведут медицинские эксперты. Они должны выяснить, является ли данный игрок женщиной, учитывая, что у женской сборной Ирана богатая история, связанная с манипуляциями с полом и допинговыми скандалами", - сказано в документе.

Напомним, ранее уже возникали вопросы в отношении пола футболистов, выступающих за женскую сборную Ирана. В частности, было установлено, что в 2014 году за иранскую команду выступали четыре мужчины, а в 2015 году - восемь мужчин.

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