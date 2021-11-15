Иордания призвала проверить пол футболиста сборной Ирана после поражения команды

Футбольная ассоциация Иордании (JFA) потребовала от Азиатской футбольной конфедерации (AFC) провести расследование в отношении одного из игроков женской сборной Ирана.

Письмо в адрес AFC опубликовано на странице президента JFA Али бин аль-Хусейна в социальной сети Twitter, передает РБК.

Напомним, 25 сентября в рамках отбора Кубка Азии состоялась встреча женских сборных Иордании и Ирана. Основное время закончилось вничью 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались иранки. После этого у Иордании возникли сомнения, что один из игроков является женщиной. Имя футболистки, подозреваемой в нарушении, пока не раскрывается. Согласно данным СМИ, речь идет о вратаре.

"Мы просим AFC инициировать прозрачное и четкое расследование, которое проведут медицинские эксперты. Они должны выяснить, является ли данный игрок женщиной, учитывая, что у женской сборной Ирана богатая история, связанная с манипуляциями с полом и допинговыми скандалами", - сказано в документе.

Напомним, ранее уже возникали вопросы в отношении пола футболистов, выступающих за женскую сборную Ирана. В частности, было установлено, что в 2014 году за иранскую команду выступали четыре мужчины, а в 2015 году - восемь мужчин.