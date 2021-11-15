Армянская оппозиция не смогла созвать внеочередное заседание парламента с Пашиняном

Националистические блоки "Армения" и "Честь имею" предложили провести внеочередное заседание парламента РА, однако парламентское большинство отказало оппозиции в этом.

Предложение прозвучало на заседании совета парламента. Оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею", созданные зачинщиками нагорно-карабахского конфликта Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, выступили с инициативой провести внеочередное заседание в 20:00 (19:00 мск), чтобы премьер-министр Никол Пашинян разъяснил им текущую ситуацию на границе.

Спикер Национального собрания Ален Симонян, общаясь с представителем оппозиции, обратил внимание, что в заявлении о проведении заседания не указаны докладчик и повестка.

"Если вы созываете внеочередное заседание, то кто-то от вас должен выступить на открытии, представить причины созыва, огласить повестку дня. У вас нет ни докладчика, ни повестки. Столько бывших чиновников среди вас, и никто не смог составить нормальный документ", - цитирует его Sputnik Армения.