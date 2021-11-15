От коронавируса защитились две трети жителей Ингушетии

В Ингушетии медики привили от коронавируса почти 60% населения, подлежащего вакцинации, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Удельный темп вакцинации на сегодня достиг 209 человек в день на 100 тыс населения, в республике уже привиты 59,3% от числа подлежащего вакцинированию населения и 68,6% от общего количества полученной вакцины", - говорится в сообщении на официальном сайте правительства Ингушетии, передает ТАСС.

На сегодняшний день первый компонент антикоронавирусной вакцины получили 169 301 жителей республики, второй - 160 899 человек, - говорится в сообщении Минздрава региона.