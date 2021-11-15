Донской "Индюшкин двор" начал выпуск рубленых полуфабрикатов

Донской птицеводческий комплекс ООО "Индюшкин двор" ввел в строй линию по производству рубленых полуфабрикатов из мяса индейки, - сообщили в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

Мощность линии составляет 500 кг продукции в час, она позволит компании расширить ассортиментную линейку за производства котлет, тефтелей, шницелей, крокетов из мяса индейки. В планах компании - начать выпуск котлет с различными начинками, мясных шариков, биточков.

"Запуск новой котлетной линии - очередной важный шаг в сторону производства продукции глубокой переработки. Это позволит компании расширить ассортимент и со временем объем производства продукции, что должно повлиять на насыщение рынка и стабилизацию цен на птицеводческую продукцию. Также важно, что предприятие начинает развивать и свои экспортные возможности", - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, передает "Интерфакс".

Напомним, в мае 2020 года "Дамате" учредила в Ростовской области компанию "Индюшкин двор". В августе на птичники подращивания были завезены первые цыплята.