В Великобритании повысили уровень террористической опасности

В Великобритании уровень террористической опасности повышен с "существенного " до "сильного". Об этом сообщила министр внутренних дел Соединенного Королевства Прити Пател.

Соответствующее решение было принято после взрыва автомобиля в Ливерпуле.

"Мы повышаем уровень террористической угрозы до серьезного уровня. Это означает, что теракты в высшей степени возможны", - цитирует министра ТАСС.

Напомним, 14 ноября возле здания женской больницы в Ливерпуле взорвался автомобиль такси, в результате чего один человек погиб и один пострадал. В полиции отметили, что взрыв в салоне прогремел, когда машина подъехала к месту высадки пассажиров. Водитель сумел выбежать из автомобиля, оставшийся в салоне пассажир погиб. В ходе проверки было установлено, что в машине находилось самодельное взрывное устройство, которое принес с собой пассажир.