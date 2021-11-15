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Руденко и Онал подчеркнули важность запуска механизма "3+3" в ближайшее время

Руденко и Онал подчеркнули важность запуска механизма &quot;3+3&quot; в ближайшее время

В Стамбуле сегодня прошли консультации заместителя главы МИД России Андрея Руденко с его турецким коллегой Седатом Оналом. Такое сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем говорится, что дипломаты рассмотрели широкий круг актуальных вопросов взаимодействия Москвы и Анкары на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

Руденко и Онал, в контексте послевоенного урегулирования между Азербайджаном и Арменией, обратили внимание на важность последовательной реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября прошлого года и 11 января текущего года.

"Подчеркнута актуальность запуска в ближайшее время регионального консультативного механизма для Южного Кавказа "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Турция, Иран)", - отметили в МИД РФ.

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