Руденко и Онал подчеркнули важность запуска механизма "3+3" в ближайшее время

В Стамбуле сегодня прошли консультации заместителя главы МИД России Андрея Руденко с его турецким коллегой Седатом Оналом. Такое сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем говорится, что дипломаты рассмотрели широкий круг актуальных вопросов взаимодействия Москвы и Анкары на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

Руденко и Онал, в контексте послевоенного урегулирования между Азербайджаном и Арменией, обратили внимание на важность последовательной реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября прошлого года и 11 января текущего года.

"Подчеркнута актуальность запуска в ближайшее время регионального консультативного механизма для Южного Кавказа "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Турция, Иран)", - отметили в МИД РФ.