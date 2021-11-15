В Карабудахкентском районе Дагестана заработало современное плодохранилище

В Дагестане сегодня начало принимать продукцию новое современное плодоовощное хранилище, построенное в Карабудахкенском районе республики. Оно позволит удовлетворить спрос в регионе на овощи, фрукты и виноград во внесезонный период, - сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Дагестана.

"Проект оказался востребованным - сюда начала поступать на хранение различная продукция: хурма из южных районов республики, заложено на хранение 250 т винограда. Часть холодильных мощностей отведено под морковь и другие овощи "борщевого набора", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Хранилище построено на площади 1 440 кв м, оно состоит из восьми холодильных камер, в котроых благодаря современным технологиям поддерживается необходимый температурный режим и уровень влажности.

На сегодняшний день общая вместимость имеющихся плодохранилищ в регионе составляет 20 тыс т, но уже имеется потребность в объектах на 120 тыс т, - отметил первый замминистра сельского хозяйства Дагестана Шарип Шарипов, добавив, что подобные хранилища уже построены в Карабудахкентском и Магарамкентском районах республики.