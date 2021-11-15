В Сочи задержан ограбивший пенсионера мужчина

В Сочи задержан мужчина, подозреваемый в ограблении пенсионера в сочинском банке. Об этом сообщили в городском УВД.

В ведомстве отметили, что 23-летний мужчина выхватил 10 тыс рублей из рук пенсионера, когда тот снимал их через банкомат. После инцидента пенсионер обратился в полицию.

Правоохранители установили личность грабителя при помощи камер видеонаблюдения из банка. Его задержали и доставили в отделение полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.