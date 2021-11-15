МИД Азербайджана: военно-политическое руководство Армении ответственно за нынешнюю напряженность

Военно-политическое руководство Армении несет всю полноту ответственности за нынешнюю напряженность, заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова премьер-министра РА Никола Пашиняна, сказанные им на заседании Совета безопасности этой страны.

Она подчеркнула, что Баку принимает соответствующие меры в ответ на провокации, которые совершает в последнее время Ереван.

"На прошлой неделе, 9 ноября, около 60 человек личного состава вооруженных сил Армении сосредоточились на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии в направлении Гарагеля в Лачинском районе. 13 ноября вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе. 14 ноября Азербайджан принял соответствующие меры в ответ на подготовку вооруженных сил Армении к очередной провокации в направлении Лачинского района", - напомнила Лейла Абдуллаева.

Глава пресс-службы МИД Азербайджана обратила особое внимание на тот, что военнослужащие ВС Азербайджана осуществляют свои служебные обязанности на суверенных территориях Азербайджанской Республики.

Дипломат подчеркнула, что ключевая ответственность за текущую напряженность лежит непосредственно на военно-политическом руководстве РА.