Введение QR-кодов в Дагестане подстегнуло вакцинацию

Новые ограничения, введенные в Дагестане, послужили неплохим стимулом для увеличения темпов вакцинации населения от нового коронавируса, - заявил сегодня глава региона Сергей Меликов.

"Принятые решения о введении новых ограничений, включая требование предъявления QR-кодов для посещения общественных мест, позволили значительно увеличить темпы вакцинации. Если за октябрь вакцинировано 73 тыс человек, то только за выходные дни с 1 по 8 ноября вакцинацию прошли 63,5 тыс человек", - поведал Меликов, передает "Интерфакс".

Сейчас в республике в среднем в сутки прививается 6,5 тыс человек, что больше чем в 2,5 раза превышает показатели минувшего месяца. Всего в регионе вакцинировано 31,4% подлежащего вакцинации населения, - добавил Меликов.