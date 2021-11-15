Боевая граната лежала на остановке в Ереване

Боевую гранату нашли сегодня на остановке общественного транспорта в Ереване, об этом пишет сайт криминальной хроники shamshyan.com.

По информации издания, в 15:16 по местному времени (14:16 мск) в МЧС получили сигнал о том, что на проспекте Исакова, на остановке у автовокзала, находится граната.

На место ЧП прибыли боевой расчет пожарных-спасателей и патрульные полицейские, а также бригада медиков.

Правоохранители оцепили территорию, после чего саперы МЧС обезвредили взрывоопасный предмет и транспортировали его в безопасное место.

В сообщении на сайте МЧС уточняется, что это была граната типа "Ф-1", без взрывчатого вещества.