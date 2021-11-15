Украина гордится сотрудничеством с НАТО в военных миссиях

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил после встречи в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что Украина гордится тем, что стала партнером НАТО и принимает участие в военных операциях и учениях Североатлантического альянса.

"Мы уже полностью используем наш статус партнера с расширенными возможностями. Это очень важно. Украина гордится тем, что мы сотрудничаем с НАТО в разных военных операция и учениях, и будем так продолжать", - сказал Кулеба на брифинге, трансляция которого велась на странице МИД Украины в социальной сети Facebook.

Глава украинского внешнеполитического ведомства, подчеркнул, что Украина высоко ценит практическую поддержку НАТО. "Сегодня мы говорили с генсеком о том, как мы можем усилить защиту Украины от России", - добавил Кулеба.

Напомним, на сегодняшний день Украина является партнером НАТО с расширенными возможностями. При этом в организации пока не предоставили Украине План действий по подготовке к членству.