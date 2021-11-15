Российско-узбекский образовательный форум состоится в Москве

В Москве 16-17 ноября будет проходить второй Российско-узбекский образовательный форум.

"Сегодня делегация во главе с министром высшего и среднего специального образования Абдукодиром Тошкуловым отбыла в Москву для участия в ставшем доброй традицией втором российско-узбекском образовательном форуме", – говорится в сообщении Минвуза Узбекистана.

На форуме будет проведен ряд двусторонних встреч по вопросам двустороннего сотрудничества в сфере образования.

Российско-узбекский образовательный форум впервые прошел в 2018 году в Ташкенте.