Сторонники Саакашвили перекрыли одну из центральных дорог Тбилиси

Правая набережная у моста Мира в центре Тбилиси перекрыта сторонниками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Отмечается, что акция протеста началась у станции метро Авлабари. Митингующие двинулись шествием в сторону правой набережной. Они скандируют слова в адрес поддержки экс-главы государства и оставляют на асфальте надписи "Свободу Мише!". Впереди шествия участники держат растяжку "Не убивайте", сообщает "Спутник-Грузия".

Стоит добавить, что на месте митинга мобилизованы полиция, спецподразделения МВД, водометы. За ситуацией следит руководитель патрульной полиции Важа Сирадзе.