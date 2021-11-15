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Сторонники Саакашвили перекрыли одну из центральных дорог Тбилиси

Сторонники Саакашвили перекрыли одну из центральных дорог Тбилиси

Правая набережная у моста Мира в центре Тбилиси перекрыта сторонниками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Отмечается, что акция протеста началась у станции метро Авлабари. Митингующие двинулись шествием в сторону правой набережной. Они скандируют слова в адрес поддержки экс-главы государства и оставляют на асфальте надписи "Свободу Мише!". Впереди шествия участники держат растяжку "Не убивайте", сообщает "Спутник-Грузия".

Стоит добавить, что на месте митинга мобилизованы полиция, спецподразделения МВД, водометы. За ситуацией следит руководитель патрульной полиции Важа Сирадзе.

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