На пост мэра Краснодара претендуют пятеро

Всего в конкурсном отборе принимали участие 24 кандидата, сообщил секретарь комиссии, начальник управления кадровой политики и муниципальной службы администрации Краснодара Виктор Тушев.

По итогам отбора, комиссия назвала имена кандидатов на пост. Среди них и.о. главы Краснодара Андрей Алексеенко, депутат Совета Ейского района, директор МУП МО Ейский район "Ейские тепловые сети" Андрей Назаров, депутат городской Думы Краснодара, гендиректор ООО Юридическое агентство "Справедливость" Геннадий Уфимцев, глава Западного внутригородского округа краевого центра Дмитрий Водолацкий, управляющий партнер адвокатского бюро Краснодарского края "Сила Слова" Виталий Кацко.

Имена кандидатов переданы в городскую Думу, голосование состоится на заседании 17 ноября.