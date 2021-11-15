Крым снабжает Армению мороженым

Первая партия крымского мороженого отправлена в Армению, сообщила глава Южного регионального центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая.

"Мы всегда гордились только одним мороженым, которое экспортируется в Китай. Вот в этом году в первый раз при поддержке центра пробная партия нашего мороженого другой марки уехала в Армению. То есть мы расширяем географию", – приводит ее слова Крыминформ.

Стоит отметить, что летом 2019 года Крым отправил первую партию мороженого в Китай. За два неполных года республика экспортировала более 20 тонн мороженого.