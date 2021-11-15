В России может увеличиться продолжительность отпуска

Минтруда России подготовило поправки в Трудовой кодекс РФ, которые могут изменить порядок подсчета отработанных часов, а, соответственно, и дадут право на дополнительный отпуск, пишет Life.ru.

Поправки будут внесены в законы 1917 года "О восьмичасовом рабочем дне" и 1930 года "Правила об очередных отпусках".

Если поправки будут приняты, отработанные часы будут учитываться по новым критериям, предоставляющим право на дополнительный отдых. Если сегодня половина отработанного месяца не учитывается, то в будущем этот срок будет округляться до полного месяца.

Кроме того, будет изменен порядок выплаты за неиспользованный отпуск - 11 месяцев без отпуска позволят получить компенсацию как за полный год.