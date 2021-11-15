Украина, США и Великобритания не могут втянуть Европу в конфликт с Россией

Ситуация в Восточной Европе становится все более напряженной и непонятной. С одной стороны, мигранты на белорусско-польской границе, с другой – противостояние США и России.

Проблема скопившихся у Польши беженцев до сих пор не решена. Даже если поляки наглухо закрыли границу, мигранты умудряются прорывать колючую проволоку. Европа осудила президента Беларуси Александра Лукашенко за гибридную войну и ввела против него санкции, но в то же время ей жалко иракцев, мерзнущих в поле. Параллельно этому НАТО продолжает играть мускулами в Черном море, о чем мы ранее писали. Со своей стороны Украина подогревает военный интерес Запада. Накануне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба попросил Запад принять меры "по сдерживанию России от дальнейших агрессивных действий против Украины".

На позывы Киева уже откликнулись британцы. По данным газеты Daily Mirror, власти Соединенного Королевства готовы отправить для защиты российско-украинской границы до 600 военных. Это явно не то, чего ждал Кулеба. Он им говорит о 100 тыс российских военных на границе, а британцы ему - о всего 600 солдатах. Но в целом готовность поиграть мускулами у Британии есть. На самом деле, пресс-секретари главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента России Владимира Путина уже объясняли Западу, что российские военные проводят учения на своей территории и в сотнях километрах от границ Украины. Но украинские чиновники и их американские коллеги почему-то уверены, что Россия готовится-таки к войне.

Буквально вчера представитель Госдепа пригрозил, что США, Польша и их союзники полны решимости "заставить Москву платить высокую цену за военную агрессию в регионе". Сам глава Госдепа Энтони Блинкен предположил, что вся ситуация в Восточной Европе – спланированная комбинация Лукашенко и Путина. Якобы Александр Григорьевич с помощью мигрантов отвлекает внимание Запада от действий России на Украине. Одним словом, мы видим, что США, Польша, Великобритания и Украина пытаются объединить весь Запад на борьбу с Россией и Беларусью. Для оправдания своих действий они придумывают все новые версии, но пока что дальше разговоров и военных учений дело не идет.

Германия и Франция не готовы поддержать англосаксов. Пока Польша ругала Лукашенко, Меркель поговорила с Путиным и передала через него готовность пообщаться с Батькой. Это, по сути, означает признание легитимности президента Лукашенко, которого вся Европа объявила персона нон-грата после его президентских выборов. Параллельно с этим в Париже со своими французскими коллегами встретились Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Втягиваться в восточноевропейские авантюры у Франции нет ни малейшего желания. Во-первых, Франция в силу географии мало интересуется Донбассом и Белоруссией. А во-вторых, большой охоты поддерживать Польшу и Украину – союзников Великобритании, которая совсем недавно лишила Францию австралийских контрактов на подводные лодки, – у Парижа нет.

Так что как бы ни старались министры иностранных дел США и Украины, очередная попытка собрать антипутинскую коалицию обречена на провал. Неслучайно генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что в военном альянсе все еще нет консенсуса о принятии в его состав Украины. Пока НАТО и англосаксы думают, как бы втянуть Россию в очередной конфликт, Москва занята более приземленными вещами. Несмотря на угрозу санкций, в Индию улетела первая партий систем ПВО С-400. Причем Индия купила их так же, как и Турция, рискуя санкциями США.