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Хабиб провел свой отпуск в Мекке (ФОТО)

Хабиб провел свой отпуск в Мекке (ФОТО)

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram фотографию из центра паломничества мусульман со всего мира.

"Мой отпуск прошел в Мекке", – написал спортсмен.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.

 
 
 
 
 
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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

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